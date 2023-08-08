اعتقال نجل رئيس سلطة محلية في الجليل بشبهة "الضلوع بحوادث عنف"

تعقد، اليوم، جلسة استماع حول تمديد توقيف المشتبه به في محكمة الصلح في ريشون لتسيون، وتتم متابعة القضية من قبل مكتب النيابة العامة في لواء الشمال.

اعتقلت "الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، يوم أمس الإثنين، نجل رئيس سلطة محلية في منطقة الجليل شمالي البلاد، بشبهة "الضلوع في حوادث عنف وإطلاق نار ووضع عبوات ناسفة وابتزاز ضحايا من الشمال".

ووفقا لادعاء الشرطة، "فتحت الشرطة في لاهف تحقيقا في سلسلة من حوادث العنف والابتزاز والتهديدات في منطقة الشمال، يُظهر التحقيق أن المشتبه به الرئيسي، وهو نجل رئيس مجلس محلي من الشمال، هدد وابتز عدة مرات ضحايا يدينون بأموال لوالده، على الرغم من أن التحقيق أظهر أن الدين قد تم تسويته مع أعضاء منظمة إجرامية من الشمال".

وأشارت الشرطة إلى أن "التحقيق أظهر أيضا أنه في إطار حوادث العنف، المشتبه به الرئيسي متورط بضلوعه في عدة حوادث إطلاق نار ووضع عبوة ناسفة أمام منزل الضحايا. بالأمس، تم الكشف عن التحقيق مع اعتقال المشتبه به (24 عاما) من الرامة، وتم إحالته للتحقيق".

وختمت الشرطة بالقول إنه "ستعقد، اليوم، جلسة استماع حول تمديد توقيف المشتبه به في محكمة الصلح في ريشون لتسيون، وتتم متابعة القضية من قبل مكتب النيابة العامة في لواء الشمال".