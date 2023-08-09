اعتقال مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل أيهم أبو صلاح من شفاعمرو

وفقا لادعاء الشرطة "تم اعتقال المشتبه بهم بعد أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة، بعد أن داهمت قوات الشرطة منزلا اختبأ فيه المشتبه بهم، ومن بينهم رئيس منظمة إجرامية".

اعتقلت الشرطة خمسة شبان، في العشرينيات من أعمارهم، من مدينة شفاعمرو، بشبهة الضلوع في جريمة قتل الشاب أيهم أبو صلاح، يوم أمس في شفاعمرو.

ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الأربعاء، فإنه "تم اعتقال المشتبه بهم بعد أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة، بعد أن داهمت قوات الشرطة منزلا اختبأ فيه المشتبه بهم، ومن بينهم رئيس منظمة إجرامية".

ضحية جريمة القتل أيهم أبو صلاح

وأعلنت الشرطة عن أنه "تم تنفيذ الاعتقال في إطار تعاون ما بين الوحدة المركزية في لواء الشمال ووحدات حرس الحدود في الشمال، وسيتم اليوم عرض المشتبه بهم على محكمة الصلح في الناصرة للنظر بطلب تمديد اعتقالهم".