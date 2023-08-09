مظاهرة وخيمة اعتصام للسلطات المحلية العربية في القدس

اعتصم رؤساء ومستخدمو السلطات المحلية العربية أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس، احتجاجا على آفة العنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي وقرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تجميد وتقليص ميزانيات للسلطات المحلية العربية.

أقام رؤساء ومستخدمو السلطات المحلية العربية خيمة اعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس، احتجاجا على آفة العنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي وقرار وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تجميد وتقليص ميزانيات للسلطات المحلية العربية.

وقال مُركّز لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، محمود ناجي نصار، إنه "نظرا للتصعيد الخطير في حالات القتل والعنف في بلداتنا العربية، وفي ظل سياسات الحكومة العنصرية تجاه مجتمعنا العربي، والتي تشمل تقليص في ميزانيات السلطات المحلية العربية والتهديد بوقف ميزانيات مخصصة لبرامج مواجهة العنف والجريمة والتطوير الاقتصادي، واستمرارا لقرارات الاجتماع الاخير للمجلس العام للجنة القطرية، بدأنا، يوم الأحد الماضي، باعتصام احتجاجي مقابل مكتب رئيس الحكومة بالقدس، يليه خطوات احتجاجية إضافية سيعلن عنها لاحقا".

وأكد أنه "لن نصمت عن حقنا في الميزانيات، وسنستمر بالنضال من أجل حياة كريمة في بلداتنا العربية".

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، بأنه "نحن، الآن، في خيمة الاعتصام في القدس، احتجاجا على آفة العنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي وقرار وزير المالية، سموتريتش، تجميد وتقليص ميزانيات للسلطات المحلية العربية".

وأكد "حضور موظفين من عدة سلطات محلية، منها بلدية أم الفحم ومجد الكروم، وحضور رؤساء سلطات محلية عربية، منهم د. سمير صبحي، والأستاذ رائد دقة، والسيد خالد حجيرات".