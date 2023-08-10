ترشيحا: مسيرة احتجاجية على مخطط نقل أقنان دجاج من ماعونا قريبا من منازل الأهالي

أهالي ترشيحا ينظمون مسيرة في بلدة ماعونا اليهودية المجاورة، احتجاجا على مخطط لنقل أقنان الدجاج من ماعونا، إلى منطقة قريبة من منازل أهالي ترشيحا.

شارك العشرات من أهالي ترشيحا، مساء اليوم، الخميس، بمسيرة احتجاجية في بلدة "ماعونا" المحاذية لترشيحا، ضد مخطط نقل حظائر الدجاج من البلدة اليهودية المجاورة، إلى منطقة قريبة من البيوت السكنية في قرية ترشيحا.

وتأتي المسيرة بدعوة من الحراك الشعبي "جبهة العمل والتصدي لمخطط الأقنان"، وبالتعاون مع بلدية ترشيحا.

وأكد المتظاهرون رفضهم لنقل أقنان الدجاج إلى محاذاة المنازل الخاصة بأهالي ترشيحا، لما قد يسببه ذلك من أضرار ومكاره يومية للسكان.

وانطلق المشاركون بالمسيرة من مدخل بلدة "ماعونا"، وصولا إلى موقع الحفريات المحاذية للبيوت السكنية في ترشيحا.