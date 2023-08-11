اعتقال الناشط حسن نداف من عكا

اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أول أمس الأربعاء، الناشط حسن نداف من لجنة متابعة قضية معتقلي هبة الكرامة في عكا، خلال اقتحام وتفتيش لبيته في المدينة.

اعتقل الناشط في لجنة متابعة قضية معتقلي هبة الكرامة في عكا، حسن نداف، دون معرفة السبب، ويمنع من الالتقاء مع محام منذ اعتقاله.

وأفادت عناصر محلية بأن عناصر من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) اعتقلت، أول أمس الأربعاء، الناشط حسن نداف من لجنة متابعة قضية معتقلي هبة الكرامة في عكا، خلال اقتحام وتفتيش لبيته في المدينة.

وأكدت أن العناصر عاثت خرابا خلال عملية التفتيش. ويتم منع المعتقل نداف من الالتقاء مع محام منذ اعتقاله، ولم يعرف سبب اعتقاله لغاية اليوم.

وسبق أن تعرض الناشط نداف لتهديدات بالقتل والترحيل من البلاد.