الطيبة: إيقاد شعلة "يوم التحدي 20" بخيمة الاعتصام دفاعا عن الأراضي المستهدفة

الناشط، بسام شيخ يوسف، إن "هذه النشاطات تهدف إلى جعل النضال مستمرا حتى لو كانت أعداد المشاركين قليلة، وذلك من أجل عدم الوقوع في مرحلة الخمول".

تتواصل الفعاليات الشعبية في مدينة الطيبة ضد سياسة التضييق على الأرض والمسكن، إذ جرى إيقاد شعلة يوم التحدي الـ20 في خيمة الاعتصام على الشارع الرئيسي للمدينة.

وأوقدت اللجنة شعلة يوم التحدي الـ20 بعد انطلاق فعاليات خيمة التحدي قبل 20 يوما، والتي تهدف إلى تثبيت النضال في الطيبة ضد سياسة السلطات الإسرائيلية بالتضييق على أصحاب الأراضي.

ويقوم أهالي الطيبة بشكل يومي بإقامة صلاة المغرب في خيمة الاعتصام التي نصبت على مفرق الجلمة في شارع 444، بالإضافة إلى ندوات شعبية ووطنية هادفة للحفاظ على النضال الشعبي، وبدءا من الأحد القادم ستبدأ الفعاليات من صلاة العشاء بدلا من صلاة المغرب.

وقال الناشط، بسام شيخ يوسف، لـ"عرب 48"، إن "هذه النشاطات تهدف إلى جعل النضال مستمرا حتى لو كانت أعداد المشاركين قليلة، وذلك من أجل عدم الوقوع في مرحلة الخمول".

وشدد على أنه "من المهم التواجد في الخيمة والمشاركة على الأقل في الصلاة التي تقام يوميا، صحيح أن هنالك تجميد ولكن ليس مكتوبا وهناك إمكانية بأن تعاود السلطات وتعيد حملتها ضد أراضي الطيبة، لذلك هذه الخيمة يجب أن تكون فعالة دائما في حال أردنا تصعيد النضال، إذ أننا لا نؤمن بوعودات السلطات أبدا".