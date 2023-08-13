مصرع شابة وإصابة آخرين في حادث طرق جنوبي البلاد

أسفر حادث طرق وقع بين سيارتين في منطقة جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد، عن مصرع شابة وإصابة آخرين خطيرة وطفيفة.

من مكان الحادث بالجنوب، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

لقيت شابةمصرعها وأصيب آخران بجروح وصفت بأنها خطيرة وطفيفة من جراء حادث طرق وقع بين سيارتين في منطقة جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101في منطقة (لخيش) تلقى، الساعة 12:53، بلاغا عن حادث طرق بين مركبتين في شارع (أريئيل شارون) في (بيئير طوفيا). وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية لثلاثة مصابين: 2 حالتهما خطيرة، شابة (35 عاما)، وشاب (40 عاما)، ومصاب ثالث حالته طفيفة، وتم إحالتهم إلى مستشفى (أسوتا) في أشدود لتلقي العلاج".

ووفقا للشرطة، "فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث طرق مروع وقع ظهر اليوم على شارع رقم 3703 من بئر توفيا إلى عزريكام، بين مركبتين اصطدمتا وجها لوجه. ونتيجة الحادث، تم الإعلان عن وفاة المصابة التي وصفت جروحها بالخطيرة في المستشفى، وتم إحالة شخصين آخرين حالتهما خطيرة وطفيفة".