مظاهرة احتجاجية لرؤساء السلطات المحلية العربية في القدس

تظاهر رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، أمام المكاتب الحكومية في مدينة القدس، اليوم، احتجاجا على انتشار العنف والجريمة وقرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تجميد الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي.

انطلقت، اليوم الأحد، مظاهرة احتجاجية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، أمام المكاتب الحكومية في مدينة القدس، وذلك احتجاجا على انتشار العنف والجريمة وقرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تجميد الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي.

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات كتبت عليها شعارات تطالب الحكومة ووزير المالية بإلغاء قرار تجميد الميزانيات، بالإضافة إلى ضرورة عمل الشرطة وتحرك الحكومة ضد الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، وكتب على بعض اللافتات "الشاباك هو المشكلة لا الحل"، و"بدنا نعيش".

اللجنة القُطرية تهدد بعدم افتتاح العام الدراسي المقبل إثر تجميد الميزانيات

قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، ورئيس مجلس عارة - عرعرة المحلي، مضر يونس، لـ"عرب 48" إن "اللجنة القطرية ستلتئم خلال ساعات قليلة من بعد ظهر اليوم الأحد، لمناقشة موضوع افتتاح السنة الدراسية الجديدة، في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل".

وأضاف يونس أن "قرار عدم افتتاح السنة الدراسية في موعدها مطروح على الطاولة، وستتم مناقشته في اجتماع اليوم".

وأكد أن "الموقف العام يتجه نحو عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة، وذلك احتجاجا على قرار وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، عدم تحويل مبالغ هبات الموازنة وميزانيات التعليم العالي للطلاب في القدس الشرقية".

وكان مدير عام اللجنة القطرية، أمير بشارات، قد أصدر بيانا في وقت سابق من اليوم، أعلن فيه عن عدم افتتاح السنة الدراسية في المجتمع العربي في موعدها.

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية إن "هذا هو الموقف الحالي، ولكن اجتماع اللجنة القطرية اليوم، والذي سيعقد في خيمة الاعتصام أمام مكاتب رئيس الحكومة هو الذي سيقرر في الخطوات النضالية والاحتجاجية القادمة".

وكان عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية قد صرحوا هذا الأسبوع لـ"عرب 48" بأنه إذا ما لم يتم تحويل "هبات الموازنة" المستحقة لهم بناء على قرار حكومي، فإنه لن يكون بمقدورهم تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وبضمن ذلك عدم القدرة على افتتاح السنة الدراسية في موعدها.

ونصب رؤساء ومستخدمو السلطات المحلية العربية خيمة اعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس، يوم الأحد الماضي، وتظاهروا صباح يوم الأربعاء الماضي، احتجاجا على آفة العنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي وقرار وزير المالية تجميد وتقليص ميزانيات للسلطات المحلية العربية.

وتوافد العشرات إلى خيمة الاعتصام أمام المكاتب الحكومية في القدس، وذلك رفضا لقرار تجميد الميزانيات للمجتمع العربي.