اتهام رجلين من النقب باقتحام منشأة عسكرية وسرقة المازوت

تبين من لائحة الاتهام أن "المتهمين وصلا قبل نحو شهر إلى منشأة (مفلسيم) التي تُعرف بأنها منطقة عسكريّة وتستخدم كجزء من الغلاف الدفاعي في منطقة السياج الحدودي مع غزة".

قدّمت النيابة العامّة إلى محكمة الصّلح في بئر السبع، حديثا، لائحة اتهام ضد رجل (37عامًا) من قرية تلول وآخر (35 عامًا) من الأعسم في منطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إليهما اقتحام منشأة عسكريّة وسرقة آلاف الليترات من المازوت الذي كان من المفترض أن تستخدمه أنظمة الاحتياط.

وقدّرت قيمة المازوت الذي سرقه المتهمان بـ 42 ألف شيكل.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "المتهمين وصلا قبل نحو شهر إلى منشأة (مفلسيم) التي تُعرف بأنها منطقة عسكريّة وتستخدم كجزء من الغلاف الدفاعي في منطقة السياج الحدودي مع غزة. بعد قطع سياج المنشأة، دخل المتهمان المنشأة وضخا إلى الخزانات التي جلباها معهما، حوالي 2000 لتر من المازوت المخصص للمولّد، لحالات الطوارئ، والغرض منها دعم التيار الكهربائي لأنظمة جمع المعلومات في المنطقة، وفي نهاية العملية غادر المتهمان المكان بالسيارة".

وأضافت أنه "منذ حوالي أسبوعين، عاد المتهمان إلى المنشأة للمرة الثالثة (لم يضخّا المازوت عند عودتهما الثانية) ولمدة 20 دقيقة تقريبًا قاما بضخّ المازوت في الخزّانات التي جلباها معهما. بعد وصولهما بفترة وجيزة، اكتشف الجيش أمر السرقة، لكن المتهمين كان لديهما الوقت الكافي للانتهاء من ضخ المازوت وغادرا المكان بسيارتهما. قام ضابطان من جيش، تلقيا تقريرًا عن أفعالهما، بالقيادة باتجاه المتهمين، لكن المتهمين تمكنا من الفرار. أخيرًا، بعد حوالي ساعتين من الحادث، تمكّنت الشرطة من العثور على المتهمين، بعد أن سكبا المازوت الذي سرقاه وتخلّصا من الحاويات".