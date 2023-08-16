تصريح ادعاء ضد شاب من الطيبة لنقله شبان من الضفة إلى تل أبيب

قال نذير برانسي، المحامي الموكل بالدفاع عن المعتقل، إن "الشبهات الخطيرة زالت وهذا ما كنا نعمل من أجله. أقنعنا هيئة المحكمة بأنه لا علاقة لموكلي بمنفذ العملية لا من قريب ولا من بعيد".

قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، اليوم الأربعاء، تصريح ادعاء ضد شاب (33 عاما) من مدينة الطيبة، نسبت إليه "نقل شبان من الضفة الغربية دون تصاريح إلى منطقة تل أبيب، قبل أسبوعين".

وكان عدد من عناصر جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية قد اعتقلوا الشاب من الطيبة ونسبوا إليه شبهات نقل منفذ عملية تل أبيب التي قتل فيها عنصر من أمن البلدية، قبل أسبوعين، ولكن بعد مساع من جهة محامي الدفاع عن المعتقل ألغيت الشبهة لينتهي الملف بتهمة نقل شبان من الضفة الغربية دون تصاريح.

وكانت المحكمة مددت اعتقال الشاب أربع مرات لفترات مختلفة على ذمة التحقيق، ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام ضده في الايام القريبة.

وقال نذير برانسي، المحامي الموكل بالدفاع عن المعتقل، لـ"عرب 48" إن "الشبهات الخطيرة زالت وهذا ما كنا نعمل من أجله. أقنعنا هيئة المحكمة بأنه لا علاقة لموكلي بمنفذ العملية لا من قريب ولا من بعيد، وأنه لم يكن على علم بنيته تنفيذ عملية".

وأكد أن "موكلي، منذ البداية، أنكر كل الشبهات التي وجهت ضده، وخاصة تلك التي تربطه بالعملية، والآن ننهي الملف في مخالفات سير ونقل شبان من الضفة الغربية دون تصاريح".