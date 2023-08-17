عكا: اعتقال شاب من الضفة وإغلاق مطعم بأمر إداري

وفقا لمزاعم الشرطة "ضبطت شابًا كان بحوزته سكين عند محطة القطار في عكا، وبعد إحالته للاستجواب تبيّن أنه يعمل في أحد المطاعم بالمدينة بدون تصريح".

أغلقت الشرطة الإسرائيلية بأمر إداري أحد المطاعم في مدينة عكا، بادعاء "تشغيل عامل من الضفة الغربية، يقيم في البلاد دون تصاريح".

ووفقا لادعاء الشرطة، صباح اليوم الخميس، فإنه "ضبطت الشرطة شابًا كان بحوزته سكين عند محطة القطار في عكا، وبعد إحالته للاستجواب تبيّن أنه يعمل في أحد المطاعم بالمدينة بدون تصريح".

وأضافت أنه "بعد التحقيق تبيّن أن الشاب من سكان الضفة الغربية يقيم في البلاد بدون تصريح. وعلى إثر ذلك أصدرت الشرطة أمر إغلاق إداري للمطعم لمدة 14 يومًا، وعليه ستقدم لائحة اتّهام ضدّ العامل لما نسب إليه، كما طلب بتمديد أمر اعتقاله على ذمّة التحقيق".