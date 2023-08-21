إصابة خطيرة لعامل بصعقة كهربائية في مؤسسة تعليمية وسط البلاد

أسفر حادث عمل عن إصابة خطيرة لعامل (30 عاما)، اليوم الإثنين، إذ تعرض لصعقة كهربائية في مؤسسة تعليمية، وسط البلاد.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب شخص (30 عاما) بإصابة وصفت بأنها خطيرة، ظهر اليوم الإثنين، إثر تعرضه لصعقة كهربائية خلال عمله في مؤسسة تعليمية بشارع "حزون إيش" بمدينة بني براك إلى الشرق من مدينة تل أبيب، وسط البلاد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، تلقى الطاقم الطبي بلاغا حول تعرض شخص لصعقة كهربائية خلال عمله في مؤسسة تعليمية ببني براك، وتوجه إلى المكان وقدم العلاجات الأولية للمصاب.

وبعد ذلك، تم نقله بحالة خطيرة إلى مستشفى "شيبا - تل هشومير" لاستكمال العلاج الطبي اللازم.

وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.