اعتقال مشتبهين بإطلاق النار قرب منزل رئيس بلدية رهط

أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبهين بإطلاق النار بالقرب من منزل رئيس بلدية رهط، ومن المزمع أن تطلب الشرطة تمديد اعتقالهما على ذمة التحقيق.

اعتقلت الشرطة، الليلة الماضية، شخصين من مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة إطلاق النار بالقرب من منزل رئيس البلدية، عطا أبو مديغم.

ووفقا للشرطة فإنّ "قوات من الشرطة عملت في ساعات الليل على اعتقال مشتبهين (30 و40 عاما) بإطلاق النار في حي 25 قرب منزل رئيس البلدية". وبحسب مزاعم الشرطة "المشتبهين من أقارب الرئيس وحسب الشبهات قاما بإطلاق النار على خلفية نزاع داخل العائلة على ملكية أراض".

وختمت الشرطة بالقول إنها "ستطلب من المحكمة تمديد اعتقاله المشتبهين لإنهاء التحقيقات الجارية".

يذكر أن مجهولين اعتدوا على المركز الجماهيري في رهط، قبل أيام، ما أسفر عن تحطيم باب رئيس للمركز وبعض الأضرار.