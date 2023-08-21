رؤساء ومستخدمو السلطات المحلية العربية يتظاهرون ضد الجريمة وتجميد الميزانيات بالقدس

شارك المئات من رؤساء ومستخدمي السلطات المحلية العربية في مظاهرة أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، اليوم، احتجاجا على تجميد الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وتفاقم الجريمة في المجتمع العربي، وذلك تلبية لدعوة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

تظاهر المئات من رؤساء ومستخدمي السلطات المحلية العربية، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، اليوم الإثنين، احتجاجا على تجميد الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وتفاقم الجريمة في المجتمع العربي، وذلك تلبية لدعوة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

وساد إضراب احتجاجي وإنذاري كافة السلطات المحلية العربية في البلاد، اليوم، ضد انتشار العنف والجريمة وقرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تجميد الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي.

رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، يتحدث لـ"عرب 48" من مظاهرة السلطات المحلية العربية ضد الجريمة وتجميد الميزانيات بالقدس:



تصوير: عمر دلاشة - موقع "عرب 48"



للتفاصيل: https://t.co/GuDdOA1Gno pic.twitter.com/M8vUZtuceN — موقع عرب 48 (@arab48website) August 21, 2023

وتعاني معظم السلطات المحلية العربية من شح الموارد والميزانيات، وذلك لغياب تطوير حقيقي لمناطق صناعية وتجارية في البلدات العربية، وتشكل هبات الموازنة حبل نجاة من العجز المطلق في الميزانيات، وبغياب هذه الميزانيات قد تعجز السلطات المحلية العربية حتى عن دفع رواتب موظفيها.

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، في حديثه لـ"عرب 48" إنه "اليوم، نحن نتظاهر أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، احتجاجا على تفاقم الجريمة وتجميد الميزانيات، وهذه المظاهرة لن تكون الخطوة الوحيدة، بل هناك خطوات إضافية قادمة بما فيها عدم افتتاح العام الدراسي".

واجتازت المظاهرة حاجزا للشرطة وأغلقت الدخول لمكاتب وزارة المالية.

وأعرب المتظاهرون عن احتجاجهم على السياسة الحكومية الرسمية في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي وعدم قيامها بالحدِّ الأدنى من مسؤولياتها، ورفضهم للقرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة، والتي ترمي إلى إجراء تقليصات حادَّة في عدد من الميزانيات المُخصَّصَة والمُسْتَحَقَّة للمجتمع العربي، وِفقا لخطة التطوير الاقتصادي وبناءً على القرار الحكومي رقم 550 وغيره من القرارات ذات الصِّلة.

وقررت اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تنفيذ سلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية، ومن أبرزها: إعلان الإضراب الاحتجاجي والإنذاري الشامل في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، اليوم، وتنظيم مُظاهرة احتجاجية قطرية، في صباح اليوم، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس. وإعلان عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في المدارس العربية وفي جميع المؤسَّسات التعليمية في المدن والقرى العربية، في بداية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، يتزامن مع إعلان الإضراب المفتوح في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب اللجنة القطرية.

كما قررت القُطرية تنظيم سلسلة تظاهرات احتجاجية مُتزامِنة، عند العديد من مفترقات الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.

تفاصيل أوفى بعد قليل...