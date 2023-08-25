اتهام شاب من رهط بالانضمام لتنظيم داعش

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، أمس الخميس، لائحة اتهام ضد حمزة أبو زغيلة (19 عاما) من مدينة رهط "بعد أن كان عضوا في تنظيم (داعش) الإرهابي وحاول تجنيد المزيد من الأشخاص للتنظيم، وفقا لادعاء النيابة.

وذكرت النيابة أنه "في إطار النشاط المشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) واللواء الجنوبي للشرطة، تم اعتقال أبو زغيلة للتحقيق معه خلال شهر تموز/ يوليو 2023، بشبهة ارتكاب جرائم أمنية مستوحاة من تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش). وفي نهاية التحقيق معه من قبل الشاباك تم تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده".

وبحسب لائحة الاتهام، "منذ نحو عام، بدأ المتهم بمتابعة نشر محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بتنظيم داعش، تضمن، من بين أمور أخرى، شرحا عن حروب التنظيم، وعناصر التنظيم، وغيرها. وبعد المشاهدة بهذا المحتوى، بدأ أبو زغيلة في دعم تنظيم داعش والفكر الذي يقف وراءه، واعتبر نفسه (مجاهدا). وفي وقت لاحق، أدى المتهم يمين الولاء لتنظيم داعش في منزله".

وذُكر في لائحة الاتهام أنه "في إطار انتسابه في تنظيم داعش، كان المتهم خلال العام الماضي يتحدث مع مختلف الأشخاص حوله في مدح تنظيم الدولة الإسلامية - داعش، فيما يعرض مقاطع فيديو وصورا ومقالات دينية مرتبطة بتنظيم داعش ويحاول إقناعهم أن الطريق الصحيح والوحيد للمسلمين هو من خلال الدولة الإسلامية وتنظيم داعش. وفي الوقت نفسه، قام بنشر مقاطع فيديو وصور ومقالات دينية تتعلق بتنظيم داعش على تطبيق تيك توك".

وأضافت أنه "خلال العام 2022، قرر أبو زغيلة الانضمام إلى تنظيم داعش، ولهذه الغاية قام بالتواصل مع مختلف ناشطين من تنظيم داعش خارج إسرائيل والموقع الإلكتروني المرتبط بالتنظيم على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي بعض محادثات المتهم مع ناشطين من التنظيم على تيك توك، رجح الناشطون أن ينفذ هجوما في إسرائيل. كما أنه خلال محادثاته مع ابن عمه بشأن دعم داعش، قال له إنه يقوم بإيذاء اليهود بالسلاح أو الطعنات بالسكاكين".

واتُهم أبو زغيلة بـ"ارتكاب جرائم الاتصال بعميل أجنبي، والعضوية في منظمة إرهابية، ومحاولة التآمر لارتكاب عمل إرهابي".