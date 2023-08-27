اعتقال 3 مشتبهين بالضلوع في جريمة إطلاق النار بكفر كنا

داهمت قوات من الشرطة، الليلة الماضية، عددًا من المجمعات السكنية في كفر كنا، واعتقلت 3 مشتبهين بتورطهم في نزاع بين عائلتين وضبطت سلاحا من نوع (إم 16) وقنبلة يدوية وذخيرة.

من مكان الجريمة في كفر كنا، أمس (فيسبوك)

اعتقلت الشرطة ثلاثة مشتبهين بالضلوع في جريمة إطلاق النار التي ارتكبت في كفر كنا، أمس السبت، وأسفرت عن إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة.

ووفقا للشرطة فإنه "نفذت شرطة لواء الشمال في كفر كنا، خلال نهاية الأسبوع، نشاطا في إطار النزاع المستمر بين عائلتين، والذي أصيب خلاله عدد من الأشخاص بإطلاق النار، وخلال الليل، داهمت القوات عددًا من المجمعات السكنية، وألقي القبض على 3 مشتبهين بتورطهم في النزاع وضبطت سلاحا من نوع (إم 16) وقنبلة يدوية وذخيرة".

وأضافت أن "القوات نفذت عملية هجومية لمنع وقوع حوادث إطلاق نار بين العائلات، وضبطت نهاية الأسبوع سلاحين نوع (كارلو) ومسدسا".

يذكر أنه أصيب 6 أشخاص بجروح بينهم اثنان بحالة خطيرة إثر تعرضهم لجريمة إطلاق نار في كفر كنا؛ فيما أصيب اثنان آخران في جريمتي طعن منفصلتين ارتكبتا في الزرازير وقلنسوة، أمس السبت.