إضراب عام في سخنين احتجاجا على الجريمة والشرطة

الإضراب العام شمل كافة المرافق العامة والمصالح التجارية في سخنين، اليوم الإثنين، احتجاجا على جريمة قتل الشاب علي خير الله أبو صالح، ورفضا لتفشي العنف والجريمة وتقاعس الشرطة بردع الإجرام المنظم والمجرمين.

ساد إضراب عام في كافة المرافق والمصالح التجارية بمدينة سخنين، اليوم الإثنين، احتجاجا على جريمة قتل الشاب علي خير الله أبو صالح، ورفضا لتفشي العنف والجريمة وتقاعس الشرطة بردع الإجرام المنظم والمجرمين.

وستنظم مظاهرة غضب أمام مركز شرطة "مسغاف"، سيتم الإعلان عنها بعد تشييع جثمان ضحية جريمة القتل.

ضحية جريمة القتل علي خير الله أبو صالح

وكانت بلدية سخنين واللجنة الشعبية في المدينة، قد ناشدتا، أمس، أهالي سخنين بـ"الالتزام بالإضراب العام، وإطلاق صرخة مدوية في المظاهرة بوجه عصابات المجرمين، والشرطة المتخاذلة، لوضع حد لما آلت إليه أوضاع بلداتنا العربية عامة وسخنين خاصة ومحاولة منع الجريمة القادمة"، مؤكدة أن "سخنين موحدة ضد الجريمة والعنف".

وفي المقابل، أطلقت صرخة لمجموعة شبابية، وسط مدينة سخنين، وأغلقت شوارع رئيسة بالمدينة، أمس، ورفعت لافتات كتبت عليها شعارات استنكار وشجب للجرائم، تعبيرا عن غضبهم إزاء تقاعس الشرطة بمواجهة الإجرام المنظم بعد مقتل الشاب علي خير الله أبو صالح.