ارتفاع في أسعار الوقود بالبلاد فجر الجمعة

يتوقع أن يبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.96 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

من المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود والمحروقات في البلاد، بعشر أغورات لليتر الواحد، فجر بعد غد الجمعة.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.96 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

ويأتي الارتفاع بأسعار الوقود من انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار، والارتفاع في أسعار النفط بالعالم، وقرار وزارة المالية الإسرائيلية عدم إبقاء التخفيض في ضريبة البلو، المفروضة على المحروقات، بسبب العجز المالي.

وسيجري تحديد أسعار الوقود نهائيا من قبل وزارة الطاقة، خلال اليوم الأربعاء.

ومما يذكر أن أسعار الوقود لم تتغير تقريبا، منذ شهر آذار/ مارس 2023، بفعل تخفيض الضريبة على الوقود، والني تكلف خزينة الدولة مئات ملايين الشواكل شهريا.