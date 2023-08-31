تمديد اعتقال سمير بكري و"نائبه"

ذكرت الشرطة في بيان أصدرته اليوم، أنه جرى تمديد اعتقال الاثنين، بقرار صدر عن محكمة الصلح في طبرية، ويقضي بتمديد اعتقالهما حتى يوم الخميس المقبل.

مدّدت محكمة إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، اعتقال سمير بكري (32 عاما)، الذي تعتبره هدفا مركزيا في إطار محاربة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي الذي شهد منذ مطلع العام الجاري، مقتل أكثر من 152 شخصا في جرائم مختلفة.

كما شمل قرار تمديد الاعتقال، من وصفته الشرطة بـ"نائب" بكري، وهو محمد فاخوري من سكّان مدينة الناصرة.

وذكرت الشرطة في بيان أصدرته اليوم، أنه جرى تمديد اعتقال الاثنين، بقرار صدر عن محكمة الصلح في طبرية، ويقضي بتمديد اعتقالهما حتى يوم الخميس المقبل.

ولفتت الشرطة إلى أن تمديد الاعتقال، جاء بناء على طلبها.

وأعلنت الشرطة، مساء أمس لأربعاء، اعتقال بكري في بيان قالت فيه إن عملية اعتقاله، نُفذت بواسطة قوات خاصة تابعة للوحدة المركزية في بلدة بسمة طبعون بمنطقة الشمال، وشملت إلقاء القبض على شخص آخر من سكان الناصرة، وصفته بأنه "نائب" بكري في قيادة تنظيم إجرامي.

ويأتي الإعلان عن اعتقال بكري بعد مطاردة استمرت لأشهر، شملت تثبيت صور له تحت عنوان "مطلوب"، في لافتات دعت الشرطة من خلالها الأهالي للتعاون في عملية تحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.

وتنسب الشرطة لبكري تَزَعُّم تنظيم إجرامي متورط بعدة جرائم قتل؛ ووفقا للتقديرات، فإنه سيخضع لتحقيق الشرطة بملفات قتل ارتكبت في إطار النزاعات بين المنظمات الإجرامية التي تنشط في المجتمع العربي.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن بكري مطارد منذ "أربعة أشهر بشبهة تورطه بجرائم إتاوة وقتل وعنف". وقالت إنه حاول الهرب من قواتها التي اقتحمت مجمعا في بسمة طبعون، وأضافت أنه "تم اعتقاله بعد مطاردة في أزقة البلدة".