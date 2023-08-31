مصرع شخص وإصابة آخر إثر حريق في صفد

أسفر حريق شب داخل مبنى سكني في مدينة صفد، شمالي البلاد، عن مصرع شخص وإصابة آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة، صباح اليوم الخميس.

من مكان الحريق بصفد، صباح اليوم (طاقم الإطفاء)

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة بالإضافة لحروق من الدرجة الثالثة، صباح اليوم الخميس، إثر شبوب حريق داخل مبنى سكني في مدينة صفد، شمالي البلاد.

وعملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على تخليص عالق من داخل المبنى السكني في صفد بعد تلقي بلاغ عن حريق شب في مبنى متنقل يستخدم للسكن.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأنه "لدى وصول الطواقم اتضح وجود عالق داخل المكان تم تخليصه ووصفت حالته بالحرجة، نُقل للطواقم الطبية لتلقي العلاج".

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى، الساعة 06:25، بلاغا حول نشوب حريق في مدينة صفد، وعليه وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وعملت على تخليص رجل (65 عامًا) وُجد بدون علامات حياة، إذ تمّ إقرار وفاته على الفور، وآخر (20 عامًا) بحالة خطيرة مع حروق من الدرجة الثالثة".

وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.