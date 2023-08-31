مصرع فتى و3 إصابات بحادث طرق قرب مجدل شمس

فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث الذي وقع على شارع رقم 978 قرب مجدل شمس، ودلت المعلومات الأولية أن الحديث يدور عن حادث طرق ذاتي، حيث انحرفت مركبة ولأسباب لم تعرف بعد عن مسارها، واصطدمت بشجرة ما أدى إلى انقلابها.

لقي فتى (17 عاما) مصرعه وأصيب 3 بجروح وصفت بأنها متوسطة وطفيفة، وذلك من جراء حادث طرق وقع بالقرب من بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، فجر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن طواقمه تلقت بلاغا عن إصابات جراء حادث طرق وقع بالقرب من بلدة مجدل شمس، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وأقر وفاة فتى في مكان الحادث، فيما قدم الإسعافات الميدانية إلى 3 فتية ونقلهم وهم بحالة وصفت بين الطفيفة والمتوسطة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث الذي وقع على شارع رقم 978 قرب مجدل شمس، ودلت المعلومات الأولية أن الحديث يدور عن حادث طرق ذاتي، حيث انحرفت مركبة ولأسباب لم تعرف بعد عن مسارها، واصطدمت بشجرة ما أدى إلى انقلابها.

228 شخصا، بينهم 61 عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 228 شخصا، بينهم 61 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.