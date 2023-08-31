والدة ضحية القتل في حيفا: "ابنتي لم تكن مهددة وعلى الشرطة ردع المجرمين"

والدة الضحية: "تلقيت الخبر كالصاعقة عن طريق طليقها، وحتى هذه اللحظات أكاد لا أصدق، هذا الظلم يجب أن ينتهي، كل يوم جريمة قتل. أين سيذهب هؤلاء الأيتام (أولادها) الآن؟ أليس من الظلم أن يعيشوا أيتاما".

تكاد الحاجة عائشة ريان وعائلة الضحية نور من قرية كفر برا لا تصدق هول الفاجعة التي ألمت بها، بعد أن قتلت ابنتها في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة حيفا في وقت سابق الخميس.

وقتلت نور (تاليا) ريان (44 عاما) بعد أن اقتحم شخص مسلح الشقة التي كانت بها، وأطلق النار عليها من مسافة قريبة وأرداها قتيلة، ثم لاذ بالفرار من المكان.

والدة ضحية جريمة القتل في حيفا: "حياتها لم تكن مهددة وعلى الشرطة ردع المجرمين".https://t.co/YNUQaA8NS4 pic.twitter.com/ZpLZjjz7mn — موقع عرب 48 (@arab48website) August 31, 2023

وعُلم أن الضحية كانت متزوجة لشخص يسكن في وسط البلاد وقد مكثت في ملجأ للنساء المعنفات قبل أن يتم تخصيص شقة سكنية لها في حيفا؛ علمًا أنها تركت خلفها 7 أولاد وبنات الأكبر بينهم في مطلع العشرينيات، فيما

وفي السياق، أصدرت الشرطة الإسرائيلية أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق في الجريمة وهوية الأشخاص الذين جرى اقتيادهم للتحقيق؛ فيما لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه به أو خلفية الجريمة.

وقالت والدة الضحية، لـ"عرب 48"، إن "نور كانت إنسانة محبوبة ولديها طموحات كثيرة وأحلام كبيرة، كانت تملك محلا خاصا لها لتصفيف الشعر في كفر برا، وكانت إنسانة طموحة جدا أحبت الحياة وخصوصًا أولادها كانوا كل حياتها. كانت جريئة جدا".

الضحية نور (تاليا) ريان

وأضاف أن "نور لم تبد أي تهديد على حياتها وكانت تعيش حياة طبيعية، صحيح أنه كان لديها بعض المشاكل لذلك انتقلت للعيش إلى حيفا، ولكن لم تشعر أنها مهددة أو أنها قد قالت لأحد من العائلة أنها تشعر بالخطر على حياتها".

وتابعت ريان "تلقيت الخبر كالصاعقة عن طريق طليقها، وحتى هذه اللحظات أكاد لا أصدق، هذا الظلم يجب أن ينتهي، كل يوم جريمة قتل. أين سيذهب هؤلاء الأيتام (أولادها) الآن؟ أليس من الظلم أن يعيشوا أيتاما".

واستذكرت بالقول "آخر حديث دار بيننا كان قبل أقل من أسبوع، إذ قالت لي حينها أن أضمها لحضني، ولكن رصاص الغدر خطفها مني قبل أن أضمها إلى حضني".

وحملت ريان في ختام حديثها الشرطة المسؤولية قائلة "لو كانت الشرطة تضع الخطوط الحمراء للمجرمين لما كنا قد وصلنا إلى القتل، بات الوضع لا يطاق والناس غير آمنين في منازلهم".

ومما يذكر أنه بلغ عدد ضحايا جرائم القتل التي ارتكبت في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 154 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية غير مسبوقة مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغ عدد القتلى العرب في الجرائم المختلفة خلال شهر آب/ أغسطس الجاري 25 قتيلا وقتيلة.

وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.