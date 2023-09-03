مصرع رجل جراء حريق داخل دفيئة في هرتسليا

أسفر حريق شب، فجر اليوم، داخل دفيئة في مدينة هرتسليا عن مصرع رجل وأضرار جسيمة وخسائر فادحة.

من مكان الحريق بهرتسليا، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)

لقي رجل، في الأربعينيات من العمر، مصرعه فجر اليوم الأحد، في حريق شب داخل دفيئة في مدينة هرتسليا الواقعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بالقرب من تل أبيب.

وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة إضافة إلى مصرع الرجل.

واستُدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بعد أن اتى على محتويات الدفيئة، فيما أقر طاقم طبي من خدمة "نجمة داود الحمراء، وفاة الرجل ولم تُعرف هويته لغاية الآن.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.