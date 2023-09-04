لجنة التوجيه والمجلس الإقليمي يدعوان الأهالي للمشاركة بتظاهرة ضد هدم البيوت والتحريض على العرب

"علينا أن ندرك جميعا أن مستقبلنا مسؤوليتنا وأننا بوحدتنا وبعملنا الجماعي، بصمودنا ونضالنا الجماهير سننتصر وسننتزع حقنا في العيش بكرامة على أرض الآباء".

جددت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب الدعوة لأهالي النقب للمشاركة في مظاهرة احتجاجية، يوم غد الثلاثاء الساعة الخامسة بعد الظهر، على مفرق عرعرة النقب، ردا على جرائم هدم المنازل والتحريض ضد الجماهير العربية.

وقالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف في أعقاب اجتماعها الطارئ في قرية حورة، إنه "على خلفية حملة التحريض العنصرية التي يقودها الوزير الفاشي الفاشل بن غفير وعلى خلفية جرائم هدم البيوت العربية، والتي كان آخرها هدم 29 مبنى بعائلة أبو هليل والغنامي في منطقة أم متنان، والخطر الداهم بتهجير قرى بأكملها ومحوها عن الخارطة بما فيها قرية راس جرابا فقد تقرر الدعوة لمظاهرة حاشدة على مفرق عرعرة النقب، يوم الثلاثاء الساعة 17:00 (الخامسة بعد الظهر) على خلفية جرائم هدم البيوت العربية والتحريض العنصري ضد الأهل في النقب".

كما تقرر "إقامة خيمة اعتصام وتضامن مع الأهل من عائلة أبو هليل، وفتح باب صندوق الدعم والتبرع لمساعدتهم في إعادة بناء بيوتهم، ومهم تمرير رسالة لحكومة بن غفير (هم يهدمون ونحن نبني) ولن نترك أي عربي لوحده في مواجهة سياسة التهجير والترحيل. ومن أجل مواجهة مخطط هدم البيوت لا بدّ من توحيد كل الطّاقات وتضافر جهود كلّ القوى الوطنيّة والإسلاميّة واليهوديّة المؤمنة بالمساواة، وفقًا لمبدأ العدالة والاعتراف بالحق في المُلكيّة والمسْكن للعرب".

وقرر المجتمعون كذلك "العمل على تدويل القضية وطرحها على المؤسسات الحقوقيّة الدوليّة والأمميّة، حيث إنّ سياسة هدم البيوت العربية وتهجير قرى عربية لإقامة قرى يهودية على أنقاضها تشكِّل انتهاكا للمواثيق والمعاهدات والإعلانات الدوليّة بشأن حقوق الإنسان، الحق في المُلكيّة، الحق في المسكن وحقوق الشعوب الأصلانيّة".

وختمت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب بالقول إنه "علينا أن ندرك جميعا أن مستقبلنا مسؤوليتنا وأننا بوحدتنا وبعملنا الجماعي، بصمودنا ونضالنا الجماهير سننتصر وسننتزع حقنا في العيش بكرامة على أرض الآباء .معكم على موعد يوم الثلاثاء الساعة الخامسة على مفرق عرعرة النقب" .