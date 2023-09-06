نقل 5 من مصابي حادث الطرق بتركيا إلى مستشفى "رمبام"

قال قريب المصابين، مالك أبو عياش، لـ"عرب 48" إن "اثنتين من المصابات في الحادث لا زالتا بحالة غير مستقرة في أحد المستشفيات التركية وسيتم نقلهما إلى البلاد حين يكون الأمر ممكنا".

وصل إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، مساء أمس الثلاثاء، خمسة من المصابين في حادث الطرق الذي وقع في مدينة أنطاليا التركية، عصر يوم الأحد الماضي، وأصيب فيه سبعة من سكان بلدة عيلوط في قضاء الناصرة.

وعلم "عرب 48" أن المصابين وصلوا على دفعتين، أمس الثلاثاء، الدفعة الأولى في ساعات الظهر والثانية عند منتصف الليل، وهم يخضعون للعلاج في مستشفى "رمبام" في حيفا، وطرأ تحسن على حالتهم الصحية، ولكن بعضهم لا زالوا يعانون من كسور ورضوض وجروح مختلفة.

وقال قريب المصابين، مالك أبو عياش، لـ"عرب 48" إن "اثنتين من المصابات في الحادث لا زالتا بحالة غير مستقرة في أحد المستشفيات التركية وسيتم نقلهما إلى البلاد حين يكون الأمر ممكنا".

وكان سبعة أشخاص من عيلوط، بينهم ست نساء ورجل واحد، قد تعرضوا لحادث طرق خطير راحت ضحيته سائحتان أجنبيتان إثر تصادم بين مركبة رباعية الدفع كان يستقلها أفراد من ثلاث عائلات من عيلوط، ومركبة خصوصية في مدينة ألانيا التركية. وقد نقل المصابون السبعة إلى 3 مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.