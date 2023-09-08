ثلاث إصابات خطيرة بحادث طرق في حيفا

أسفر حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة في مدينة حيفا، فجر اليوم الجمعة، عن ثلاث إصابات وصفت بأنها خطيرة.

من مكان الحادث، فجر اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح وصفت بأنها خطيرة من جراء حادث طرق وقع بين شاحنة وسيارة في مدينة حيفا، فجر اليوم الجمعة.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين الثلاثة في شارع (هبرزيل) بحيفا حيث وقع حادث الطرق الخطير، وهم رجل يبلغ نحو 30 عاما، وآخر يبلغ نحو 35 عاما، يعانيان إصابات عدة، وثالث يبلغ نحو 30 عاما، يعاني إصابة في البطن.

وجرى نقل المصابين بسيارات العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى مستشفى (رمبام) في حيفا، لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.