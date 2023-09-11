اعتقال مشتبهين من جلجولية بقتل أشرف خروب

أعلنت الشرطة، اليوم، عن اعتقال ثلاثة مشتبهين من جلجولية بقتل أشرف خروب (49 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت يوم 10 حزيران/ يونيو 2023.

اعتقلت الشرطة، اليوم الإثنين، ثلاثة مشتبهين من بلدة جلجولية بقتل أشرف خروب (49 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتُكبت يوم 10 حزيران/ يونيو 2023.

ووفقا للشرطة فإن "الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الدولية (ياحبال) في (لاهف 433) ومحاربو الوحدة التكتيكية لحرس الحدود ألقوا القبض على مشتبهين من جلجولية بشبهة قيامهما بقتل رجل في المدينة منذ حوالي 3 أشهر".

وأضافت أنه "شرعت الوحدة القطرية لمكافحة الجرائم الدولية (ياحبال) في (لاهف 433) بالتحقيق قبل حوالي 3 أشهر في جريمة قتل رجل في جلجولية، ليكشف التحقيق أن المشتبه بهم وصلوا إلى منزل الضحية وأطلقوا النار على أفراد العائلة الذين كانوا يجلسون في المنزل. نتيجة إطلاق النار لقى الضحية مصرعه بينما زوجته أصيبت جراء إطلاق النار، وتدور أحداث الصراع الدموي المستمر منذ سنوات بين عائلة الضحية وعائلة المشتبه بهم".

وتابعت الشرطة أنه "أثناء التحقيق تم جمع البينات والأدلة، وفي وقت مبكر من صباح اليوم قام أفراد وحدة اليحبال والوحدة التكتيكية التابعة لـحرس الحدود بإلقاء القبض على المشتبه بهم من جلجولية وتم تقديمهم للاستجواب في مكاتب الوحدة، وفي نهايته، ووفقًا لنتائجه ستتم إحالة المشتبهين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لمناقشة طلب الشرطة تمديد توقيفهم على ذمة التحقيق".