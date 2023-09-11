بلدات ومدارس عربية بين العشر الأولى والمتميزة في نتائج البجروت

جاءت بلدة حرفيش في المكان الأول بنسبة استحقاق 100%، ثم تلاها بين البلدات العشرة الأولى كل من: كوكب أبو الهيجاء بنسبة 99%، بيت جن بنسبة 98.8%، مسعدة بنسبة 98.2%، الجش بنسبة 97.8%، البقيعة بنسبة 97.4%.

احتلت عدة بلدات ومدارس في المجتمع العربي مراكز متقدمة على مستوى البلاد في نسبة استحقاق البجروت للسنة الدراسية 2022؛ وفقا لما جاء عن وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية.

ويستدل من المعطيات أنه طرأ تحسن طفيف في نسبة استحقاق البجروت مقارنة بالعام 2021؛ فيما تبين أن الفجوة بين الطلاب العرب واليهود تقلصت وبلغت 1.6% مقارنة بـ9% قبل 4 سنوات.

وأشارت المعطيات إلى أن نسبة الاستحقاق للبجروت في المجتمع العربي، لا يشمل القدس، بلغت 75.6%، بزيادة 1.1% فقط عن العام السابق.

في البلدات الدرزية، بلغت نسبة الاستحقاق للبجروت 91.6% بزيادة 9.1% مقارنة مع نسبة الاستحقاق التي كانت قبل 4 سنوات (82.5%)، فيما في منطقة النقب وصلت نسبة الاستحقاق للبجروت إلى 63.7% مقارنة بعدما كانت 60.4% في العام الذي سبقه.

وجاءت بلدة حرفيش في المكان الأول بنسبة استحقاق 100%، ثم تلاها بين البلدات العشرة الأولى كل من: كوكب أبو الهيجاء بنسبة 99%، بيت جن بنسبة 98.8%، مسعدة بنسبة 98.2%، الجش بنسبة 97.8%، البقيعة بنسبة 97.4%.

ومن بين المدارس الثانوية المتميزة، كانت مدرسة البشائر في سخنين في الصدارة بنسبة استحقاق 76.6%، مدرسة العلوم والقيادة في يركا بنسبة 71%، مدرسة القاسمي في باقة الغربية بنسبة 64%، مدرسة الأرثوذكسية العربية في حيفا بنسبة 61.4%، مدرسة عتيد الأهلية في أم الفحم بنسبة 60.7%.

وضمت قائمة استحقاق البجروت كل من البلدات: بقعاثا بنسبة 96.2%، كسرى سميع 95.8%، زيمر 94.1%، عسفيا 93.9%، يركا 93.4%، جولس 93.2%، دير حنا 93.1%، جت المثلث 92.9%، سخنين 92.1%، المغار 91.3%، كفر مندا 90.1%، الرينة 89.5%، دالية الكرمل 89.1%، الطيبة 87.6%، شعب 87.4%، الطيبة 87.6%، ساجور 87.2%، عرابة 86.6%، مجدل شمس 85.8%، البعنة 85.8%، قلنسوة 85.7%، الفريديس 85.6%، يافة الناصرة 84.6%، يانوح جث 84.5%، حيفا 83.1%، نحف 82.4%، جديدة المكر 81.8%، باقة الغربية 81.3%، الرامة 80.7%، عبلين 80.2%، عكا 79.1%، شفاعمرو 78.6%، كفر كنا 78.1%، حورة 76.8%، عرب الشبلي أم الغنم 76.5%، طرعان 76.4%، دير الأسد 76.4%، البعينة نجيدات 76.3%، أبو سنان 75.8%، عيلوط 75%، معلوت ترشيحا 75%، كعبية طباش حجاجرة 73.6%، كفر قرع 73.4%، طوبا الزنغرية 73.1%، الناصرة 72.7%، اللد 72.4%، كفر قاسم 72.3%، أم الفحم 72.2%، طلعة عارة 71.8%، جلجولية 71.6%، عرعرة النقب 70.4%، الرملة 70.4%، طمرة 70%، كسيفة 68.5%، رهط 68.4، كابول 67.9%، كفر ياسيف 67.8%، إكسال 66.5%، عين ماهل 65.9%، المشهد 65.8%، بستان المرج 65.6%، بئر المكسور 65.1%، عيلبون 65.6%، أبو غوش 64.1%، الطيرة 63.8%، مجد الكروم 62.8%، دبورية 61% شقيب السلام 59.7%، بسمة طبعون 59.5%، تل السبع 57.6%، القسوم 56.1%، الزرازير 54.9%، وواحة الصحراء 54.9%.

كما كانت بلدات جسر الزرقاء (31.7%)، وعرعرة المثلث (52.7%)، واللقية (53.5%) من بين البلدات التي تذيلت ترتيب نتائج استحقاق البجروت.