عاصفة "دانيال" تصل إلى سواحل البلاد

العاصفة وصلت بحالة ضعيفة نسبيا ومن غير المتوقع أن تتسبب بأضرار كما حدث في ليبيا واليونان من قبلها باستثناء الأمطار الغزيرة التي قد تحدث فيضانات وخصوصا في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وصلت بقايا عاصفة "دانيال" إلى سواحل البلاد، فجر اليوم الأربعاء، بعد أن ألحقت خسائر فادحة وأضرارا جسيمة في اليونان وليبيا في الأسبوع الأخير. وبدأت الأمطار بالهطول في معظم أرجاء البلاد.

وتسببت الأمطار بحدوث فيضات وسيول في بعض المناطق، وفي مدينة كفر قاسم أنقذت طواقم الطوارئ سيارة حاصرتها المياه التي تدفقت إلى المكان بقوة، كما أحدثت العاصفة بعض الأضرار في مدينة هرتسليا بفعل هطول الأمطار الغزيرة.

ووفقا لدائرة الأرصاد الجوية فإن العاصفة وصلت بحالة ضعيفة نسبيا ومن غير المتوقع أن تتسبب بأضرار كما حدث في ليبيا واليونان من قبلها باستثناء الأمطار الغزيرة التي قد تحدث السيول والفيضانات وخصوصا في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

بلدة حولون، اليوم

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من حالة عدم الاستقرار الجوي وتشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية وزخات برد.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة، لكن حالة الطقس ستتسم بالدفء. وستكون السماء اليوم غائمة جزئيا وتهطل الأمطار أحيانا، وقد تهطل أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية محليا على كافة أرجاء البلاد.

ويخشى من تشكل السيول في المناطق الجنوبية والشرقية مع احتمال هطول أمطار رعدية وبرق، غدا الخميس، إذ ستنتهي هذه العاصفة.

ومما يذكر أنه بعد أن أحدثت عاصفة دانيال دمارا هائلا في اليونان، عززت من قوتها عبر البحر إلى أن وصلت شواطئ ليبيا بأقصى قوتها وأحدثت في المدن الساحلية الليبية دمارا غير مسبق وخلفت آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى، ومن ثم توجهت العاصفة نحو الشرق فاجتاحت الشواطئ المصرية، لكن قوتها تراجعت فلم تحدث أضرارا تذكر إلى أن وصل ما تبقى منها إلى شواطئ البلاد.