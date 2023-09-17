احتراق منزل في دالية الكرمل

أسفر الحريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة بالمنزل في دالية الكرمل، والتهمت ألسنة النار محتوياته والأغراض الموجودة فيه.

شب حريق هائل بمنزل مكون من طابقين في بلدة دالية الكرمل، شمالي البلاد، فجر اليوم الأحد.

وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة بالمنزل، إذ التهمت ألسنة النار محتوياته والأغراض الموجودة فيه.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن "طواقم عديدة من الإطفاء والإنقاذ عملت على إخماد الحريق ومنع انتشاره، إلى جانب البحث عن عالقين، وحتى الآن لم يبلغ عن إصابات".

وأضاف أن "الطواقم تمكنت من إخماد الحريق بعد التأكد من عدم وجود عالقين، واتضح أن المنزل كان خاليا من السكان، فيما وقعت أضرار جسيمة في المكان".

وفتح خبراء الحرائق والشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.