جدال يتطور لشجار بين مدير ومعلمين بمدرسة في كفر كنا

تم تسريح الطلاب إلى بيوتهم، بينما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات شجار بين مدير ومعلمين بمدرسة في قرية كفر كنا، اليوم الأربعاء.

من مكان الحادث بكفر كنا، اليوم

تطور جدال حاد لشجار وعراك بالأيدي بين مدير ومعلمين بمدرسة في كفر كنا، اليوم الأربعاء.

وتحقق الشرطة في ملابسات ما وصف بأنه اعتداء تعرض له مدير مدرسة إعدادية في قرية كفر كنا، من قبل اثنين من زملائه المعلمين في المدرسة.

وتفيد المعلومات الأولية الواردة على لسان شهود عيان، أنه في أعقاب جدال حاد بين مدير المدرسة واثنين من زملائه المعلمين، تطور الخلاف لاعتداء جسدي على المدير، وقد تدخل عدد من المعلمين للفصل بين الطرفين.

واستُدعيت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المدرسة، وتم تسريح الطلاب إلى بيوتهم، بينما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادثة.