جديدة المكر: اعتداء ثانٍ خلال أقل من 24 ساعة على المرشح عفيف الحاج

أحرق جناة مجهولون منزلا تعود ملكيته لعائلة مرشح الرئاسة في جديدة المكر، عفيف عبد الحاج، مما تسبب بأضرار دون وقوع إصابات، إذ أن البيت غير مأهول بالسكان.

أقدم جناة مجهولون، بعد منتصف الليلة الماضية، على إحراق منزل تعود ملكيته لعائلة مرشح الرئاسة في جديدة المكر، عفيف عبد الحاج، مما تسبب بأضرار دون وقوع إصابات، إذ أن البيت غير مأهول بالسكان.

وجاء هذا الاعتداء بعد أقل من 24 ساعة من الاعتداء على بيت المرشح عفيف عبد الحاج، حيث أقدم مجهولون بإطلاق الرصاص صوب المنزل وإحدى السيارات المركونة على مدخله، مما أدى إلى أضرار بالممتلكات وإعطاب السيارة.

وعقب المرشح عفيف الحاج بالقول إن "جميع حالات الاعتداء ومحاولات الترهيب لن ينتج عنها إلا المزيد من الثبات والإصرار، متوكلًا على الله في المضي قدمًا نحو خوض الانتخابات بعزيمة وبهمة عالية".

وطالب المرشح للرئاسة، مجددًا، جميع المرشحين للرئاسة والعضوية بالتوقيع على ميثاق شرف "لسد الطريق أمام كل من يريد زرع الفتنة بين أبناء بلدتنا".

وختم الحاج بالقول إنه "قدمت الشرطة إلى بيتي، صباح اليوم، لجمع الأدلة والعمل على التحري وراء المعتدين، لكن وقوع اعتداء ثانٍ ما هو إلا دليل على فشل الشرطة في عملها في حماية المواطنين وإلقاء القبض على الجناة. أطالب مجددًا بالتدخل الجدي والعمل على إلقاء القبض على المجرمين قبل أن نقع في مصيبة أكبر، لا سمح الله".