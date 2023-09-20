مصرع شابة دهسها قطار في نتانيا

أقرت الطواقم الطبية وفاة عابرة سبيل (20 عاما)، بعد أن وجدتها بدون علامات تدل بأنها على قيد الحياة، إذ صدمها قطار للركاب في مدينة نتانيا، صباح اليوم.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقيت عابرة سبيل، في العشرينيات من العمر، مصرعها إثر تعرضه للدهس من قبل قطار للركاب في مدينة نتانيا، صباح اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، أقرت الطواقم الطبية وفاة شابة (20 عاما) أصيبت من قبل قطار في محطة للقطارات بمدينة نتانيا.

وذكرت طواقم الإنقاذ أنها عملت على إخراج جثة الفتاة، وأنه وفقا لإفادات شهود عيان سقطت الشابة من المحطة إلى سكة الحديد، وهرعت طواقم الإسعاف إلى المكان، لكنها اضطرت لإقرار وفاة الشابة في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث. وشهدت حركة القطارات في المنطقة تشويشات في أعقاب هذا الحادث.