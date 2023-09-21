تسرب مادة خطيرة في ميناء حيفا

ميناء حيفا، صباح اليوم (تصوير سلطة الإطفاء والإنقاذ)

تسربت مادة خطيرة مُسمّة وسريعة الاشتعال في ميناء حيفا، صباح اليوم الخميس، ما استدعى طواقم الإطفاء والإنقاذ وطواقم السيطرة على المواد السامة للسيطرة على التسرب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأنه جرى اكتشاف التسرب بين 5 حاويات على متن سفينة رست في مسلك المواد الخطيرة بالميناء، وجرى إنزال الحاويات بهدف معالجة الأمر بالمكان.

وأكد أنه جرى منع الدخول أو اقتراب مواطنين من المنطقة ولا توجد أخطار للبيئة.