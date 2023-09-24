عرعرة المثلث: وفاة شاب متأثرا بجراحه إثر حادث دراجة نارية

أقر الطاقم الطبي في مستشفى "هيلل يافة" بالخضيرة وفاة الشاب عقل بعد نحو أسبوعين من تعرضه لحادث دراجة نارية.

توفي الشاب سيف الدين سمير عقل (23 عاما) من بلدة عرعرة المثلث مساء الأحد متأثرا بجراحه الخطيرة بعد تعرضه لحادث دراجة نارية قرب بلدة جسر الزرقاء.

وعُلم أن الفقيد كان قد تعرض لحادث طرق قبل نحو أسبوعين، وأصيب حينها بجراح خطيرة ما لبث أن توفي على إثرها في المستشفى.

وأقر الطاقم الطبي في مستشفى "هيلل يافة" بالخضيرة وفاة الشاب بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

ومن المزمع أن يتم تشييع جثمان الفقيد في وقت لاحق من مساء الأحد من منزل العائلة في عرعرة إلى مثواه الأخيرة في مقبرة البلدة.

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 270 شخصا، بينهم 67 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.