نسبت إليهما شبهات أخرى: تسريح شابين من الطيبة اعتقلا عقب جريمة قتل عبد القادر

تبين في المحكمة أنهما اعتقلا بشبهات مختلفة، إذ نسبت لهما في لائحة الادعاء التي قدمت للمحكمة شبهات التآمر لتنفيذ جريمة وليس الضلوع في جريمة القتل.

أطلقت محكمة الصلح في ريشون لتسيون سراح شابين من الطيبة، كان قد ادعت الشرطة أنهما مشتبهان بالضلوع في جريمة قتل الشاب أمير عبد القادر في المدينة مساء يوم الأحد الماضي.

وقررت المحكمة إطلاق سراح الشابين شريطة الحبس المنزلي لمدة أسبوعين وبكفالة مالية، وذلك بسبب ضعف الأدلة التي نسبت إليهما.

وخلافا لما ادعت الشرطة بأن الشابين مشتبهين بجريمة القتل، تبين في المحكمة أنهما اعتقلا بشبهات مختلفة، إذ نسبت لهما في لائحة الادعاء التي قدمت للمحكمة شبهات التآمر لتنفيذ جريمة وليس الضلوع في جريمة القتل.

وفي السياق، أصدرت الشرطة بعد توجهها للمحكمة أمر حظر نشر لمدة أسبوع حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق في ملف جريمة قتل الشاب عبد القادر.