برنامج مسيرة زيارة أضْرِحَة شهداء هبة القدس والأقصى السبت المقبل

مسيرة زيارة أضرحة شهداء هبة القدس والأقصى والنصب التذكارية للشهداء، لهذا العام، ستنطلق يوم السبت المقبل، من قرية جت في المثلث ولغاية مدينة سخنين في الجليل،

نشرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم الأربعاء، برنامج مسيرة زيارة أضْرِحَة شهداء "هبة القدس والأقصى"، يوم السبت المقبل، انطلاقا من قرية جت في منطقة المثلث ولغاية مدينة سخنين في الجليل.

وقالت اللجنة إنه "بمناسبة إحياء الذكرى السنوية لهبَّة القدس والأقصى، كمناسبة وطنية كفاحية وحدوية، وبناءً على قرارات سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، وما تفرَّع عنها من اجتماعات تحضيرية، وبالتنسيق مع رؤساء السلطات المحلية العربية، في المدن والقرى العربية التي سقط فيها الشهداء من أبناء شعبنا وجماهيرنا، ومن خلالهم بالتنسيق والتعاون مع ممثلي أهالي الشهداء واللجان الشعبية المحلية الوحدوية، فإن برنامج مسيرة زيارة أضرحة شهداء هبة القدس والأقصى والنصب التذكارية للشهداء، لهذا العام، ستجري يوم السبت القادم بتاريخ 2023/09/30، بحيث تنطلق من قرية جت في المثلث وحتى مدينة سخنين في الجليل، حيث يُنظَّم المهرجان المركزي القطري في هذه المناسبة، وفق البرنامج التالي:

*جت (المثلث): الساعة الثامنة والنصف صباحا (08:30)، عند ضريح الشهيد قرب مدخل القرية.

*أم الفحم: الساعة التاسعة والنصف صباحا (09:30)، حيث يكون الملتقى عند مدخل شارع الأقواس/ حي عين النبي.

*مُعاوية: الساعة العاشرة والنصف صباحا (10:30)، عند ضريح الشهيد.

*الناصرة: الساعة الثانية عشرة (12:00)، عند النصب التذكاري للشهداء، مدخل الناصرة من الحي الشرقي/ الشارع الالتفافي.

*كفر كنا: الساعة الواحدة (13:00)، عند النصب التذكاري للشهداء (المدخل الشمالي للقرية).

*كفر مندا: الساعة الثانية (14:00)، عند النصب التذكاري للشهيد (مدخل القرية).

*عرابة: الساعة الثالثة بعد الظهر (15:00)، عند النصب التذكاري للشهداء (المدخل الشرقي للمدينة).

*سخنين: الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر (15:30)، الملتقى عند النصب التذكاري للشهداء/ الشارع الرئيسي، وعند الساعة الرابعة والنصف (16:30) تنطلق المسيرة المركزية القطرية من شارع الشهداء في سخنين، وتُخْتَتَم قرب النصب التذكاري للشهداء".

وأضافت أن "البرنامج أعلاه بمثابة برنامج المسيرة القطرية لزيارة أضرحة الشهداء والنصب التذكارية، بمعزل عن الزيارات والمسيرات المحلية، والتي تشارك فيها بالأساس قيادات الجماهير العربية، من قيادات وممثلي الأحزاب والحركات السياسية ورؤساء السلطات المحلية العربية، إضافة إلى ممثلي أهالي الشهداء، وأن المواعيد المذكورة لا تخلو من نسبة خطأ معينة، ولذلك فهي مواعيد تقريبية بسبب السفر وحركة السير وغيرها من العوامل المؤثّرة نسبيا على هذه المواعيد".

ودعت اللجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، في المدن والقرى المذكورة وذات الصِّلة، إلى "التنسيق مع ممثلي أهالي الشهداء واللجان الشعبية المحلية ودعوتهم للمشاركة، إضافة إلى إعداد أكاليل الزهور لوضعها على أضرحة الشهداء والنصب التذكارية، باسم لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية للرؤساء والسلطة المحلية".