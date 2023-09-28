الشرطة تعلن اعتقال 9 أشخاص بشبهة قتل عاطف أبو كليب

الشرطة تعلن اعتقال 9 أشخاص من سكان حيفا وأم الفحم ومعاوية وجلجولية، تجمعوا في منزل بمدينة أم الفحم، بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل عاطف أبو كليب في حيفا، صباح أمس الأربعاء، وتقول إنها عثرت بحوزتهم على "أدلة تربطهم بالجريمة".

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، اعتقال 9 أشخاص في مدينة أم الفحم، بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل عاطف أبو كليب في جريمة اركتبت أمس، الأربعاء، في مدينة حيفا؛ وصدر أمر قضائي بتمديد اعتقال المشتبه بهم لمدة 8 أيام.

وجاء في بيان الشرطة أن المعتقلين هم من سكان حيفا وأم الفحم ومعاوية وجلجولية، وأن عملية الاعتقال نفذت مساء أمس، الأربعاء، في أم الفحم، حيث تجمّع المعتقلون في منزل بالمدينة، وادعت الشرطة أنها عثرت بحوزتهم على العديد من الأدلة التي تربطهم بالجريمة.

وقالت الشرطة إن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 19 و41 عاما، وأضافت أن "محكمة الصلح في حيفا مددت اعتقال المشتبه بهم حتى الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بناء على نتائج التحقيق والأدلة" التي عرضها ممثل الشرطة على هيئة المحكمة.

وبحسب الشرطة، فإن الوحدة المركزية للشرطة التابعة لإدارة منطقة الساحل تتولى التحقيق في جريمة قتل أبو كليب، التي أعقبتها مجزرة نفذت في بلدة بسمة طبعون، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، هم محمد دلايكة (25 عاما) ووالدته زينب (49 عاما)، إضافة إلى ثلاثة من أبناء عمومته؛ الشقيقان وليد ومحمد دلايكة (14 و17 عاما) وربيع دلايكة (19 عاما).

ضحية القتل عاطف أبو كليب

وقالت الشرطة إن المعتقلين التسعة بشبهة قتل أبو كليب من سكان حيفا وأم الفحم ومعاوية وجلجولية؛ وأوضحت أن ثلاثة منهم يبلغون من العمر 19 عاما، في حين ذكرت أن الآخرين يبلغون من العمر 25 و20 و41 و30 و28 و26 عاما. وقالت إنهم تواجدوا "في منزل بمدينة أم الفحم حيث ضُبط معهم العديد من الأدلة التي تربطهم بارتكاب الجريمة".

وفي وقت سابق اليوم، صادقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، على أن تستخدم الشرطة برنامج التجسس على الهواتف الذكية "بيغاسوس" خلال إطار التحقيق في المجرزة التي شهدتها قرية بسمة طبعون، لكنها حظرت استخراج مواد محفوظة في هواتف نقالة، وفق ما ذكرت القناة 12.

وادعى ضابط شرطة كبير أن استخدام برنامج التجسس ضروري من أجل "إنقاذ حياة فورا"، وأنه يوجد تخوف من أن جريمة القتل في بسمة طبعون قد تقود إلى أعمال عنف أخرى، حسبما نقل عنه موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.