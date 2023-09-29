تحقيقات في احتراق سيارات خصوصية في حيفا

تكررت حوادث اندلاع الحرائق بمركبات في مدينة حيفا، في الآونة الأخيرة، وباشر خبراء الحرائق والشرطة بتحقيقات في احتراق سيارات خصوصية في حيفا، فجر اليوم الجمعة.

من أحد الحرائق بحيفا، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)

اندلع حرائق في سيارات خصوصية في أحياء مختلفة بمدينة حيفا، فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" بأنه "في منطقة الكراجات (هموساخيم) بتشيك بوست عملت الطواقم على إخماد حريق شب في 6 سيارات، أما في شارع (ياد لفنيم) فتمكنت الطواقم من إخماد حريق شب في سيارة ومنعت انتشار النيران لسيارات واقفة في المكان. كما قامت الطواقم بإخماد حريق شب في سيارة بشارع (باروخ هكوهين)، وأدت النيران إلى أضرار في سيارتين في المكان. لم يبلغ عن إصابات ويجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق".

يذكر أن حوادث اندلاع الحرائق بمركبات تكررت كثيرا في حيفا في الآونة الأخيرة.