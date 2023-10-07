الجواريش: وفاة شاب متأثرا بإصابته برصاص الشرطة

اعتقلت الشرطة 3 أشخاص بادعاء إطلاقهم النار على عناصرها فيما أصابت الضحية سليمان الجاروشي بجراح وصفت بالخطيرة آنذاك، أحيل على إثرها إلى المستشفى بشكل ذاتي لتلقي العلاج.

توفي الشاب سليمان درعان الجاروشي من حي الجواريش في مدينة الرملة، متأثرا بإصابته برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية قبل أيام.

وكان الجاروشي قد أحيل بحالة حرجة إلى المستشفى بعد تعرضه لإطلاق نار على يد عناصر الشرطة بعد اقتحامها لحي الجواريش مطلع الأسبوع.

الضحية سليمان الجاروشي

وكانت الشرطة قد اقتحمت حي الجواريش بقوات معززة في أعقاب مقتل شخص إثر تفجير مركبة، جنوبي البلاد، مساء الأحد الماضي.

ولاحقت الشرطة آنذاك اثنين قالت إنهما نفذا عملية التصفية، وذلك في مطاردة بوليسية أسفرت عن مقتل أحدهما برصاصها. وتبين أن الشابين من الجواريش.

واعتقلت الشرطة 3 أشخاص بادعاء إطلاقهم النار على عناصرها فيما أصابت الضحية سليمان الجاروشي بجراح وصفت بالخطيرة آنذاك، أحيل على إثرها إلى المستشفى بشكل ذاتي لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة في حينه إن المعتقلين الثلاثة مشتبهين بالضلوع في أحداث عنف بالمجتمع العربي، إذ جرى تمديد اعتقال اثنين منهم وتسريح آخر للحبس المنزلي.