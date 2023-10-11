إيقاف ممرضة عن العمل بادعاء "نشر مضامين قومية وعنصرية"

أوقف المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، موظفة في الجهاز الصحي "نشرت مضامين تحتوي على تصريحات قومية وعنصرية تدعم الأعمال الإرهابية القاتلة التي حدثت يوم السبت".

أوقفت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ممرضة عن عملها بادعاء أنها "نشرت مضامين تحتوي على تصريحات قومية وعنصرية تدعم الأعمال الإرهابية القاتلة التي حدثت يوم السبت".

ووفقا للوزارة فإن المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، قرر "التوقيف العاجل لعمل موظفة الجهاز الصحي التي نشرت مضامين تحتوي على تصريحات قومية وعنصرية تدعم الأعمال الإرهابية القاتلة التي حدثت يوم السبت".

وأضافت أنه "تمّ توقيف عمل الموظفة فورًا، وهي ممرضة بمهنتها اعتبارا من اليوم الأربعاء".

وختمت وزارة الصحة بالقول إنها "تدين بشدة أي تصريح يؤيد المجازر المروعة التي راح ضحيتها مئات الإسرائيليين. إن موظفي النظام الصحي بأكمله، يهودًا، مسلمين، مسيحيين، دروزًا وشركسًا - على حدٍ سواء - يعملون وسيعملون دائمًا معًا بتعاطف ومحبة للناس من أجل إنقاذ حياة البشر".