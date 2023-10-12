تحريض ضد العرب في "نوف هجليل"

أفادت القائمة المشتركة للتعايش في "نوف هجليل" بأنه "قمنا فعلا بتقديم الشكوى في الشرطة باسم د. رائد غطاس والقائمة، حيث قُدمت على يد كل من المحامي إلياس موسى والمحامي رغيد حداد".

يتعرض المواطنون في مدينة "نوف هجليل" المحاذية لمدينة الناصرة، كبرى البلدات العربية في البلاد لحملة تحريض خطيرة تقودها جهات يهودية متطرفة في المدينة.

وأفادت القائمة المشتركة للتعايش في "نوف هجليل" صباح اليوم، الخميس، بأنه "في ظل الأوضاع الراهنة والمتوترة، تتعرض القائمة المشتركة للتعايش في نوف هجليل لحملة تحريض شرسة وخطيرة ومستمرة، من أطراف يمينية متطرفة ذات تأثير في المدينة. هذه الأطراف تقوم بنشر التسجيلات والأفلام لميراث كهانا الذي ينادي بطرد العرب."

وأكدت "هم يحرّضون ضد الوجود العربي في البلدية، ويدعونهم بالمخربين، وخصوصا ضد د. رائد غطاس ويتوعدون ويهددون بإبعاد القائمة كليا من أي تمثيل، الأمر الذي يحمل رسالة عنصرية ضد جميع السكان العرب. ونحن بدورنا، ممثلو السكان العرب في البلدية، د. شكري عواودة - نائب رئيس البلدية، ود. رائد غطاس - رئيس لجنة العطاءات والمسؤول عن ملف الصناعة والتجارة، والمحاسب حبيب عودة، الفعال في لجنة التخطيط والبناء والشركة الاقتصادية، نقوم بمهامنا في البلدية كشركاء في إدارتها وفي لجانها. وتجدر الإشارة إلى أن د. شكري ود. رائد يقومان بعملهما الإنساني كطبيبين ويقدمان العلاج للجميع، يهودا وعربا، بتفانٍ وعطاء بدون فرق بالقومية والعرق والدين، ونعلن بهذا وبالدعم والتفاهم والتوافق مع رئيس البلدية ونوابه، عن عدم تهاوننا مع هكذا تصريحات وسنباشر بالمسار القضائي ضد هذه التحريضات، مدعومين بثلة من المحامين العرب المتمرسين والأكفاء من سكان المدينة، وقد قمنا فعلا بتقديم الشكوى في الشرطة باسم د. رائد غطاس والقائمة، حيث قُدمت على يد كل من المحامي إلياس موسى والمحامي رغيد حداد".

وختمت القائمة المشتركة للتعايش في "نوف هجليل" بالقول "نحن، في القائمة المشتركة التي ذوتت في شعارها مبدأ (التعايش)، إذ نقوم بإخلاص وتفان بالعمل على الحفاظ على مكانتنا كمواطنين عرب وتحصيل حقوقنا ونسهر على المصلحة العامة للسكان كلهم، يهودا وعربا، ونلاحق قضايا السكان العرب، أهلنا، بشكل خاص، نعلن أن لا تهديدا ولا تحريضا سيثنينا عن عملنا ونشاطنا، بل بالعكس، إنما يزيدنا إصرارا وثبوتا على مواقفنا. قوتنا بوحدتنا".