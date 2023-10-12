قتيلان بجريمة إطلاق نار في رهط

جريمة قتل في الحي الثامن في مدينة رهط في النقب؛ الضحية شاب يبلغ من العمر 35 عاما؛ خلفية الجريمة لم تعرف بعد.

قتل شبانان، ليلة الأربعاء - الخميس، من جراء تعرضهما لإطلاق نار في مدينة رهط في منطقة النقب.

وعلم أن ضحيتي القتل هما حسن فتحي الطوري وخليل فخري الطوري.

وجاء في بيان صدر طواقم الإسعاف أن شابا (35 عاما) قتل نتيجة حادث جنائي وقع في الحي رقم 8 في رهط؛ ولم تعرف خلفية الجريمة بعد.

وبحسب الطواقم، تم إعلان وفاة الضحية في موقع الجريمة "نظرًا لطبيعة الجروح الخطيرة التي أصيب بها".

وفي وقت لاحق، أفادت "نجمة داوود الحمراء"، بأن طواقمها أقرت وفاة مصاب (30 عاما) بإطلاق نار في الحي رقم 5 في رهط.

وقالت إنها نقلت إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع مصابا آخر (34 عاما) وهو بحالة حرجة.

يأتي ذلك مع تصاعد الجريمة والجريمة المنظمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري الذي يشهد تسجيل حصيلة قياسية غير مسبوقة لضحايا القتل، بلغت 191 قتيلا عربيا بينهم 14 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.