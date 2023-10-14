أبو غوش: وفاة شاب متأثرًا بإصابته بشظايا صاروخ

ماجد هو طالب لعلوم الحاسوب في الجامعة العبرية بالقدس من خيرة الشباب الوطنيين والملتزمين لقضايا شعبهم.

أُعلنت في قرية أبو غوش، اليوم السبت، وفاة الشاب ماجد زياد إبراهيم إثر إصابته بشظايا صاروخ سقط في أبو غوش.

وكانت قذائف عديدة سقطت، قبل نحو أسبوع، في منطقة القدس المحتلة وبمحيط أبو غوش، حيث تم الإبلاغ في حينه عن وقوع إصابات في أبو غوش وفي مستوطنة "هار أدار".

(المرحوم، ماجد زياد إبراهيم)

وقال الناطق بلسان الشرطة: "تم إستدعاء شرطة لواء القدس قبل وقت قصير، إلى منطقة جبال القدس بعد سقوط قذائف وإصابات مباشرة على منزلين في منطقتين مختلفتين - منطقة يهودية ومنطقة إسلامية"، على حد تعبيره.

وأضاف بيان الشرطة: "نتيجة سقوط القذائف أصيب 3 أشخاص في موقعين مختلفين، شخص بحالة خطيرة، وشخص في حالة متوسطة، وشخص آخر في حالة طفيفة (بحسب مسؤولين طبيين).

يُذكر أن ماجد هو طالب لعلوم الحاسوب في الجامعة العبرية بالقدس من خيرة الشباب الوطنيين والملتزمين لقضايا شعبهم.

ونعت العائلة "خبر وفاة إبننا وأخونا إبن كل أبوغوش والوطن الذي نحتسبه عند الله شهيدًا بإذنه ماجد زياد ابراهيم".