"طوفان الأقصى": ارتفاع عدد الضحايا العرب إلى 18

أعلنت الهيئة العربية للطوارئ، السبت، ارتفاع عدد الضحايا العرب "في الأحداث الأخيرة"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" والحرب التي أعلنها الاحتلال على القطاع المحاصر، إلى 18 ضحية و 7 لا يزالون مفقودين.

أعلنت الهيئة العربية للطوارئ، أن عدد ضحايا المجتمع العربي في مناطق الـ48 "الذين قتلوا منذ بداية التصعيد الأمني في الجنوب"، فجر السبت الماضي، بلغ 18 ضحية، وذلك في بيان صدر عن الهئية، مساء اليوم، السبت.

وكان آخر الضحايا، بحسب الهئية، الشاب ماجد زياد إبراهيم من قرية أبو غوش، والذي كان قد أعلن عن وفاته في وقت سابق اليوم، متأثرا يجراحه إثر إصابته بشظايا صاروخ سقط في أبو غوش.

وأوضحت الهيئة العربية للطوارئ أنه بالإضافة إلى الضحايا من القتلى، هناك 7 مواطنين عرب من مناطق الـ48، لا يزالون في عداد المفقودين.

وفيما يلي أسماء الضحايا:

1. يزن زكريا أبو جامع - عرعرة النقب.

2. فاطمة الطلقات - عرعرة النقب.

3. مالك إبراهيم القرعان - الباط.

4. جواد إبراهيم القرعان - الباط.

5. أمين عقل القرعان - الباط.

6. محمد ذيب القرعان - الباط.

7. فايزة أبو صبيح - الباط كحلة.

8. مي زهير أبو صبيح - الباط كحلة.

9. داليا أبو مديغم - رهط.

10. أسامة علي أبو مديغم - رهط.

11. عبد الكريم حسن النصاصرة - كسيفة.

12. خالد الفراحين - عرعرة النقب.

13. عبد الرحمن عاطف الزيادنة - رهط.

14. أسامة أبو عصا - تل السبع.

15. موسى أبو سبيلة - أبو تلول.

16. سامي الجرجاوي - وادي النعم

17.عوض موسى دراوشة - إكسال.

18. ماجد زياد إبراهيم - أبو غوش.

وأوضحت اللجنة أن المفقودين هم:

1. سامر فؤاد الطلالقة - حورة.

2. يوسف خميس الزيادنة - رهط.

3. عائشة يوسف الزيادنة - رهط.

4. بلال يوسف الزيادنة - رهط.

5. حمزة يوسف الزيادنة - رهط.

6. فرحان القاضي - كركور.

7. عامر عودة أبو سبيلة- أبو تلول.

وقالت الهيئة في بيانها إنها تُعزي "كل مجتمعنا العربي وأهالي الضحايا خاصّة بهذا المصاب الكبير، وتسأله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح الجنان وتحتسبهم شهداءً عند الله، كما وتتمنى أن يعود المفقودون لأهاليهم سالمين معافين في أسرع وقت".

وناشدت الهيئة العربية للطوارئ "جميع الأهل في مجتمعنا العربي للتكافل الاجتماعي، واتّباع تعليمات السلامة وقت صافرات الإنذار، والتحلّي بالمسؤولية وأخذ الحيطة والحذر في الكتابات والرسائل المتناقلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يحفظنا من كل سوء، وأن تنتهي الحرب في أسرع وقت".