بلدية أم الفحم: عودة تدريجية للطلاب للمدارس غدا الإثنين

تقرر أن يكون هذا البرنامج ساري المفعول، ما لم تحدث تطورات جديدة في الأوضاع الأمنية بالبلاد والمنطقة.

عقدت لجنة الطوارئ البلدية في مدينة أم الفحم، صباح اليوم الأحد، جلسة خاصة بما يتعلق بإعادة افتتاح المدارس بشكل تدريجي، غدا الإثنين.

وتقرر بناءً على تعليمات وزارة التربية والتعليم وقيادة "الجبهة الداخلية"، وبالتعاون بين جناح المعارف في البلدية ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، وإثر تقييمات شاملة للأوضاع، إعادة التعليم التدريجي في معظم مؤسسات التعليم المختلفة في المدينة، وفقط التي تضم مساحات آمنة ومناطق محمية، بدءا من يوم غدٍ الإثنين.

وسيكون التعليم وفق قرار إدارة كل مدرسة بالتشاور مع لجنة الأهالي المدرسية من حيث عدد الطلاب والطبقات التي سيتم استيعابها في المدرسة، بما يتناسب مع مساحة المنطقة الآمنة لكل مدرسة، وسينتظم التعليم منذ الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الواحدة ظهرًا، بحسب برنامج تضعه كل مدرسة يدمج بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد.

كما تم الاتفاق مع إدارات المدارس أن تتواصل كل مدرسة مع الأهالي والطلاب، حول الطبقات وعدد الطلاب الذين سيتم إعادتهم للمدرسة. وتوصي لجنة الطوارئ بأن تنظم كل مدرسة، صباح غد الإثنين، تمرين طوارئ للطلاب.

وسيكون هذا البرنامج ساري المفعول، ما لم تحدث تطورات جديدة في الأوضاع الأمنية.