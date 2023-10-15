تصريح ادعاء ضد شابة من الطيبة بشبهة "نشر تصريحات تحريضية ودعم لتنظيم إرهابي"

قُدّم، اليوم الإثنين، تصريح مدعٍ ضد معلمة من الطيبة بشبهة "ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة"، مرفق بطلب تمديد توقيفها حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية بحقّها.

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن تقديم تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام للمحكمة ضد شابة من مدينة الطيبة، نسبت إليها شبهة "نشر تصريحات تحريضية ودعم لتنظيم إرهابي، وذلك على خلفية الحرب الدائرة في جنوبي الدولة، وخلال عملها كمعلمة روضة أطفال في هود هشارون".

ووفقا للشرطة فإنه "أوقف أفراد شرطة المركز مواطنة من الطيبة، منذ نحو أسبوع، للاشتباه في ارتكابها مخالفات أمنية، وبناء على نتائج التحقيق تم اليوم تقديم تصريح مدعٍ حول المخالفات الموجهة لها. أفراد مركز شرطة الطيبة باشروا التحقيق، منذ نحو أسبوع، بعد تلقي بلاغ ضد المعلمة، والتي تبلغ من العمر (23 عامًا)، بشبهة نشر تصريحات تحريضية ودعم لتنظيم إرهابي، وذلك على خلفية الحرب الدائرة في جنوبي الدولة، وخلال عملها كمعلمة روضة أطفال في هود هشارون".

وأضافت أنه "في غضون ذلك، وفور تلقي البلاغ، باشر أفراد مركز الشرطة بتحقيق سريع أوقفوا خلاله المشتبه بها وتم تمديد توقيفها وفقا لظروف التحقيق. اليوم، تم تقديم تصريح مدعٍ ضدها بشبهة ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، مرفق بطلب تمديد توقيفها حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية بحقّها".