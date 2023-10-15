خريطة للتعليم الوجاهي في ظل حالة الطوارئ... حيث يمكن الوصول للملاجئ!

الجبهة الداخلية الإسرائيلية تغيّر تعليمات المدارس وتقسم البلاد إلى مناطق: حمراء - لا فعاليات تربوية؛ وخضراء - لا تقييدات؛ وصفراء فعاليات - يمكن تنظيم التعليم الوجاهي حيث يمكن الوصول إلى الملاجئ.

نشرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، خريطة بالمناطق التي سيسمح بانتظام التعليم الوجاهي فيها بدءا من يوم الإثنين المقبل، وذلك بناء على مستوى الخطر المتوقع في هذه المناطق في ظل حالة الطوارئ المعلنة في إطار الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة المحاصر.

وشددت وزارة التعليم الإسرائيلية على ضرورة اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بشأن استئناف التعليم الوجاهي، فيما أوضحت أن التعليم يوم الأحد 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري سينظم عن بعد عبر الإنترنت، لمنح المؤسسات التعليمة فرصة الاستعداد لتطبيق التعليمات، نظرا لصدور التعليمات في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وبدءا من يوم الإثنين 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، سيتم تنظيم التعليم بناء على الخريطة التي نشرتها قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وسط توصيات بمواصلة متابعة تعليمات قيادة الجبهة الداخلية ووزارة التعليم، نظرا للتغيرات المحتملة.

وقسم الجبهة الداخلية البلاد إلى ثلاثة مناطق؛ حمراء: حيث يمنع تنظيم الفعاليات التربوية؛ وخضراء: حيث لا تقييدات لهذه الفعاليات، بالإضافة إلى مناطق صفراء، حيث يمكن تنظيم فعاليات تعليمية فيها في المؤسسات التي يمكن الوصول فيها إلى الملاجئ.

يذكر أن معظم البلدات العربية، تقع ضمن المنطقة الصفراء، والتي يمكن تنظيم فعاليات تعليمية وجاهية فيها حيث يمكن الوصول إلى الملاجئ. وأوضحت وزارة التعليم أن البلدات التي ترغب في تنظيم تعليم وجاهي فإن سلطاتها المحلية مطالبة بالتنسق مع وزارة التعليم.