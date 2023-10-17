الطيبة: وقفة احتجاجيّة ضد العدوان على غزة

نُظِّمت التظاهرة عند الدوار المحاذي لمقبرة "باب الرحمة" في المدينة، هي الوقفة الاحتجاجية الثانية التي تُنظَّم في المدينة.

وقف عدد من النشطاء في مدينة الطيبة، مساء اليوم الثلاثاء، ضد الحرب على قطاع غزة المحاصَر.

ونُظِّمت التظاهرة عند الدوار المحاذي لمقبرة "باب الرحمة" في المدينة، هي الوقفة الاحتجاجية الثانية التي تُنظَّم في المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بقتل الأطفال في قطاع غزة، كُتب على بعض منها شعارات من قبيل؛ "أوقفوا الحرب على غزة"، و"لا لقتل الأطفال".

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، بالإضافة إلى الهتاف بشعارات ضد تهجير أهالي غزة.

واستشهد فجر الثلاثاء، 78 شخصا، وأصيب المئات، بينهم نساء وأطفال نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في مدينتي رفح وخان يونس، جنوبي قطاع غزة. وخلّف عدوان الاحتلال على قطاع غزة حتى الآن، أكثر من 3 آلاف شهيد، وأكثر من 12 ألفا و500 مصاب، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في الوقت الذي تقصف المقاومة الفلسطينية مدنا وبلدات إسرائيلية ضمن عمليتها "طوفان الأقصى".