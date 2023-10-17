تمديد اعتقال دلال أبو آمنة لغاية الغد

جرى في محكمة الصلح بالناصرة، صباح اليوم الثلاثاء، تمديد اعتقال الفنانة دلال أبو آمنة لغاية غد الأربعاء.

من المحكمة بالناصرة، اليوم (عرب 48)

مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الثلاثاء، اعتقال الفنّانة دلال أبو آمنة، ليوم غد الأربعاء، بعد أن اعتقلتها الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس، بسبب منشور في شبكة التواصل الاجتماعي على خلفية الحرب على غزة.

وقالت المحامية عبير بكر، الموكّلة بالدفاع عن الفنانة دلال أبو آمنة في حديث لـ"عرب 48"، إنه "سنستأتف على القرار، التهم واهية والشرطة مفلسة".

وأضافت أن "الفنّانة دلال أبو آمنة اعتُقلت للتحقيق معها بشأن منشور في (فيسبوك)، جاء فيه (لا غالب إلا الله) وكان قد نُشر يوم السبت الماضي، من قِبل الطاقم الإعلامي للفنانة".

وذكرت المحامية بكر في حديث سابق، أمس، أن "عناصر الشرطة قد وصلوا إلى منزل الفنانة بنيّة مبيّة لاعتقالها".

وأوضحت أن "أفراد الشرطة وصلوا منزل الفنانة لاعتقالها، في الوقت الذي كانت تتقدّم بشكاوى ضد التحريض عليها من قبل مستوطنين، وبضمنها على العنف بحقها".

الفنّانة دلال أبو آمنة (فيسبوك)

وفي سياق متصل، تشن الشرطة الإسرائيلية حملة اعتقالات في المجتمع العربي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، علما بأن معظم الاعتقالات على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتعرّض عشرات المواطنين العرب للفصل من أماكن عملهم كما جرى تهديد طلاب عرب من الجامعات والكليات المختلفة بالفصل بسبب منشورات منددة بالعدوان على قطاع غزة.